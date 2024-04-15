"Хотів переконати Ізраїль": Макрон пояснив, чому Франція перехоплювала ракети, які запустив Іран
Джерело:BFMTV
Увечері 13 квітня Іран запустив по території Ізраїлю понад 300 ракет та дронів. У відбитті атаки брали участь й інші країни-союзниці, серед яких – Франція.
Протиповітряна оборона Ізраїлю змогла знищити лише кілька балістичних ракет, оскільки у цьому країни допомогли союзники. Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція та Йорданія допомогли Ізраїлю відбити ракетно-дроновий удар Ірану. Пентагон заявив, що його сили перехопили "десятки ракет" і безпілотників, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.
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Чому Франція допомогла Ізраїлю
У ніч проти 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями повітряних цілей. Загалом було перехоплено 170 безпілотників та 30 крилатих ракет, які навіть не перетнули повітряний простір Ізраїлю. Зазначалося також про 120 балістичних ракет, частина з яких все ж змогла потрапити на територію країни.
Збити повітряні цілі поза межами Ізраїлю допомогли країни-союзники, серед яких опинилася й Франція. Зокрема, представник ізраїльської армії заявив про "важливий внесок Франції" в захист Ізраїлю від нападу на Тегеран. Французький президент Еммануель Макрон вирішив пояснити для чого ж його країна все ж перехоплювала ракети та безпілотники.
Макрон заявив, що Париж на прохання Йорданії перехоплював ракети, які Іран випустив по Ізраїлю у суботу, 13 квітня. За словами французького лідера, він хотів "переконати Ізраїль" не вступати в ескалацію, одночасно "ізолюючи" Іран.
Що відомо про напад Ірану на Ізраїль: коротко
- Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль, використавши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники. Силам Ізраїля, а також союзникам вдалося збити 99% повітряних цілей Ірану. Внаслідок атаки була незначно пошкоджена ізраїльська військова база.
- Після атаки Беньямін Нетаньягу та Джозеф Байден провели розмову, під час якої президент США повідомив, що його країна не братиме участі в будь-яких наступальних операціях проти Ірану. Він додав, що Ізраїль має сприймати ніч атаки як перемогу.
- В Україні тим часом назвали поведінку Ірану абсолютно неприйнятною та безвідповідальною. У МЗС закликали докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння в масштабніший регіональний конфлікт.