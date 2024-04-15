"Хотів переконати Ізраїль": Макрон пояснив, чому Франція перехоплювала ракети, які запустив Іран

Увечері 13 квітня Іран запустив по території Ізраїлю понад 300 ракет та дронів. У відбитті атаки брали участь й інші країни-союзниці, серед яких – Франція.

Протиповітряна оборона Ізраїлю змогла знищити лише кілька балістичних ракет, оскільки у цьому країни допомогли союзники. Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція та Йорданія допомогли Ізраїлю відбити ракетно-дроновий удар Ірану. Пентагон заявив, що його сили перехопили "десятки ракет" і безпілотників, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

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Чому Франція допомогла Ізраїлю

У ніч проти 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями повітряних цілей. Загалом було перехоплено 170 безпілотників та 30 крилатих ракет, які навіть не перетнули повітряний простір Ізраїлю. Зазначалося також про 120 балістичних ракет, частина з яких все ж змогла потрапити на територію країни.

Збити повітряні цілі поза межами Ізраїлю допомогли країни-союзники, серед яких опинилася й Франція. Зокрема, представник ізраїльської армії заявив про "важливий внесок Франції" в захист Ізраїлю від нападу на Тегеран. Французький президент Еммануель Макрон вирішив пояснити для чого ж його країна все ж перехоплювала ракети та безпілотники.

Макрон заявив, що Париж на прохання Йорданії перехоплював ракети, які Іран випустив по Ізраїлю у суботу, 13 квітня. За словами французького лідера, він хотів "переконати Ізраїль" не вступати в ескалацію, одночасно "ізолюючи" Іран.

Що відомо про напад Ірану на Ізраїль: коротко