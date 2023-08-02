Можливості портів на Дунаї стали обмеженими: Братчук розповів про наслідки атаки на Ізмаїл
У ніч проти 2 серпня окупанти вдарили по Ізмаїлу. Влучили по "Морвокзалу", елеватору та зернових ангарах. Унаслідок атаки пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна. Однак нині ще є можливості експортувати збіжжя Дунаєм.
Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зауважив, що фахівці мають оцінити наслідки руйнацій. Зазначимо, що зерно, яке було в ангарах, мало йти до Китаю, Африки та Ізраїлю.
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"Дуже хотілося б сподіватися, щоб не лише фінансові, продовольчі ринки реагували зростанням цін на нашу агропромислову продукцію. Щоби реагували так, аби забезпечити взагалі цей експорт", – зауважив Братчук.
Адже Росія не змінила свою "стратегічну мету", вона й надалі знищує портову українську інфраструктуру.
"Оцінка буде дана через певний час щодо того, скільки це коштує, які спроможності нині мусять або залишаються в Ізмаїльського порту", – сказав речник Української добровольчої армії "Південь".
Там пошкоджено, зокрема, адмінбудівлю Українського Дунайського пароплавства. Важливо, аби фахівці могли максимально швидко відновити свою роботу.
Порти, які є на Дунаї, ті можливості, вони стали обмеженими. Але давайте говоритимемо про те, що треба намагатися все відновити. Це дуже буде важко,
– наголосив Сергій Братчук.
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- Ворог вночі 2 серпня атакував Ізмаїл "Шахедами". За словами віцепрем'єра, міністра відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубракова, найбільше руйнувань зазнав порт Ізмаїла.
- Унаслідок атаки пошкоджено та зруйновано елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, а також виробничі, складські та адміністративні приміщення.
- Як зазначили в ОК "Південь", Росія атакувала Одещину дронами-камікадзе, які випустила з Азовського моря через Чорне.