Все відбили, завдано "обмеженої шкоди": Іран у стилі Росії підтвердив атаку Ізраїлю

В ніч на 26 жовтня ізраїльська армія завдала ударів по військових об'єктах Ірану. Тегеран підтвердив атаку, однак стверджує, що його ППО все відбила.

Зазначимо, що Ізраїль вперше офіційно підтвердив атаку на Іран. У ЦАХАЛ вказали, що операція отримала назву "Дні покаяння" – вона стала відповіддю на атаки Тегерану та його союзників, що тривають понад рік.

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Іран підтвердив атаку Ізраїлю

Так, Іран стверджує, що його система протиповітряної оборони успішно протистояла атакам Ізраїлю, але деяким місцям завдано "обмеженої шкоди".

У заяві іранської протиповітряної оборони йдеться, що Ізраїль атакував військові цілі в провінціях Тегеран, Хузестан і Ілам.

Відомо, що перша хвиля атак ЦАХАЛ була зосереджена на системі протиповітряної оборони Ірану, а друга та третя хвилі були зосереджені на ракетних базах і базах безпілотників, а також на місцях виробництва зброї.

Також під обстріл, імовірно, потрапили кілька військових баз і командний пункт Корпусу вартових ісламської революції. Цілями атаки, за словами ізраїльських чиновників, не були нафтові або ядерні об'єкти Ірану.