Росія вдарила КАБами по будинках на Запоріжжі: загинула 9-річна дівчинка

Росіяни вкотре тероризують Запорізьку область. Ворог вдарив по прифронтовому селу Пологівського району.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, главу Запорізької ОВА.

Дивіться також У Харкові прогриміли вибухи: під атакою дронів Шевченківський і Київський райони

Атака ворога по Запоріжжю

Російські загарбники вдарили по прифронтовому селу Пологівського району. Відомо, що внаслідок ворожих дій загинула 9-річна дівчинка. Також поранень зазнав 16-річний хлопець.

Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові,

– повідомив Федоров.

За його даними, один будинок зруйновано. Крім цього, вибуховою хвилею пошкодило ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди.

Дивіться також Тролейбус згорів, постраждала підстанція, – Терехов про наслідки удару Росії по депо Харкова

До слова, росіяни не припиняють атакувати дронами та ракетами українські міста. Так, у ніч на 30 травня противник атакував 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Також ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Одещина та Донеччина.

