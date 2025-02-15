У Калузькій області внаслідок атаки БпЛА загорівся промисловий об'єкт

Дрони атакували Калузьку область у ніч на 15 лютого. Внаслідок влучання БпЛА на промисловому об'єкті виникла пожежа.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які наслідки атаки БпЛА на Калузьку область

Внаслідок атаки БпЛА загорівся промисловий об'єкт в Дзержинському районі Калужській області. Місцеві повідомляють, що близько 6:00 чули 4 – 5 вибухів і стрілянину.

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Місцевий губернатор Владіслав Шапша повідомив, що попередньо, постраждалих немає.

На території промислового підприємства в Дзержинському районі внаслідок падіння БпЛА сталося загоряння однієї з будівель. На місце прибули розрахунки рятувальників і оперативна група,

– розповів губернатор.

Зауважимо, що у Міноборони Росії повідомили, що над Калузькою областю нібито збили 14 БпЛА.

Нагадаємо, що щонайменше 15 вибухів пролунали у Волгограді. Ймовірно, дрони атакують місцевий НПЗ. Також гучно було у Тульській області, та Енгельсі, що в Саратовській області.