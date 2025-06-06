"Любив життя та віддавався професії": історії загиблих рятувальників у Києві очима друзів

У Києві під час ліквідації нічної атаки 6 червня в Солом'янському районі загинули троє рятувальників. Їхні друзі пригадали, якими були працівники ДСНС та розповіли, якими вони були за життя.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Моторошний момент удару по Києву потрапив на відео

Що розповіли друзі про загиблих рятувальників у Києві

Відомо, що внаслідок ворожої атаки у Києві загинули рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

Друг Данила Скадіна розповів, що рятувальник був спортсменом. Він прийшов займатися гирьовим спортом у 2016 році, а в останні роки ще займався легкою атлетикою.

Він не дожив 4 місяці до 33 років. Завжди в житті був зі спортом, є чемпіоном України. Був неодружений, але збирався. На жаль, не судилося,

– розповів Сергій Долина.



Данило Скадін (ліворуч) загинув у Києві 6 червня / Фото Сергія Долини

Подруга Павла Єзгора пригадала, що вони з дитинства постійно були у спільних компаніях. Жінка зауважила, що рятувальник знаходив спільну мову з усіма.

"Він завжди всіх розбороняв, був дуже щирим та уважним. У школі був відмінником, а згодом навчався на стоматолога, але став рятувальником", – каже Катерина Васькевич.

Тетяна була знайома з Андрієм Ременним ще зі школи – той навчався в класі на рік молодше. Потім вони навчалися в одному інституті, а їхні матері працювали разом та були подругами

Андрій мав бути хрещеним батьком моєї доньки. Це дуже гарна людина, яка любила життя та віддавалася професії. Він за освітою економіст, але це була його доля – рятувати інших,

– зазначила вона.

До слова, раніше глава МВС Ігор Клименко розповів, що троє рятувальників загинули, коли працювали у Солом'янському районі під обстрілами та допомагали людям. Саме ці працівники ДСНС першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару.