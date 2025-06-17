Азовець "позичив" болгарку у магазині та врятував людей після нічного удару по Києву

Росія вночі 17 червня завдала масованого удару по Києву, через що постраждали цивільні багатоповерхівки. Одному з військовослужбовців, який прибув на місце обстрілу, довелося "позичити" в будівельному магазині болгарку, щоб врятувати травмованих киян у заблокованих квартирах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Михайла "Спока" Лавровського та медичну службу "Азову".

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Як "Спок" врятував життя людей після обстрілу Києва

В медичній службі "Азову" розповіли, що в ніч на 17 червня "Спок", медик 12-ї бригади, одним із перших опинився на місці прильоту разом з побратимами. Він розбирав завали та надавав допомогу постраждалим під час нічного обстрілу Києва.

Азовець допоміг евакуювати постраждалих, розбирати завали та надав першу медичну допомогу. Все це відбувалося у перші хвилини після влучання, до приїзду ДСНС та медиків швидкої.

На відео, яке поширила медична служба, можна побачити, як "Спок" із побратимами виявили людей, які були заблоковані у квартирі після атаки. Для того, щоб врятувати людей, військовим довелося піти до найближчого магазину Dnipro-M, який уночі був зачинений, вибити двері та "позичити" потрібні інструменти.

"Спок" разом із побратимами врятував людей з заблокованої квартири у Києві після російської атаки / Відео з інстаграму медичної служби "Азову"

Пізніше Михайло Лавровський у соцмережі Х написав допис, у якому перепросив у Dnipro-M, що "позичив" болгарку.

Шановні Dnipro-M, вибачте, що лутанули ваш магазин, але завдяки вашій болгарці люди не задихнулись у квартирі. Ніколи не міг подумати, що такий інструмент має бути постійно в машині, але після пережитого – куплю,

– написав азовець.

Медик зазначив, що своє завдання болгарка виконала. У Dnipro-M на цей допис відповіли, що, головне, що вдалося врятувати людей. Сам інструмент, як розповів військовослужбовець, залишився у хлопців на місці.



У Dnipro-M відповіли на допис "Спока" / Скриншот з акаунту Михайла Лавровського у соцмережі Х

До слова, внаслідок нічної атаки Росії у Києві загинули щонайменше 14 людей, а постраждали 117. На місці все ще продовжують працювати рятувальники.