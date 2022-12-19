У Києві розповіли, як працюватимуть школи та транспорт після атаки дронами-камікадзе

Росіяни вночі на 19 грудня здійснили масовану атаку дронами по Києву. Місцева влада розповіла, як курсуватиме громадський транспорт і чи працюватимуть школи та дитячі садочки.

Транспорт у столиці працюватиме у звичному режимі. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник КМВА Михайло Шаманов.

До теми Уламки впали у 2 районах: внаслідок атаки на Київщині пошкоджено щонайменше 9 будинків

Метро теж працює. Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" відкриють. Будемо сподіватися, що все буде добре,

– наголосив Шаманов.

Водночас чи відправляти дітей у школи та дитячі садочки вирішуватимуть батьки і директори цих навчальних закладів. Однак речник ОВА закликав дітей спускатися в укриття, коли є повітряна тривога.

Росіяни атакували Київ та область дронами: що відомо

Окупанти запустили по столиці та Київській області 23 "Шахіди". Нашим воїнам ППО вдалося збити 18 безпілотників. Уламки дронів пошкодили житлові будинки й автомобілі. Крім того, є прильоти по об'єктах критичної інфраструктури. Через це у столиці запровадили екстрені відключення світла.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 2 мешканців області. Потерпілих у Києві немає.