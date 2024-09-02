Робота ППО, займання, руйнування і постраждалі: головне про ворожий обстріл Києва 2 вересня

Російська армія вранці 2 вересня здійснила комбіновану атаку на Київ. В українській столиці по ворожих цілях відпрацювала ППО, однак у кількох районах через падіння уламків були займання.

Окрім того, у місті також були руйнування, горіли автівки, а також по допомогу до екстрених служб зверталися постраждалі. Що відомо про ранковий обстріл Києва – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Скільки тривала повітряна тривога у Києві

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 04:40 після того, як Повітряні сили зафіксували пуски крилатих ракет з півночі. Також у напрямку Київської області рухався російський дрон-камікадзе "Шахед".

Згодом до загрози крилатих ракет також додалася й балістика. Після 5 години ранку Київ та область почали чути звуки вибухів. О 05:19 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО.

Також у КМВА написали, що в столиці працює ППО. Згодом Сергій Попко повідомив про фіксування падіння уламків у різних районах столиці.

Відбій повітряної тривоги у Києві пролунав о 06:28.

Які наслідки удару по Києву

Святошинський район

Близько 05:33 у КМВА написали, що зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі. Там, за попередніми даними, уламки пошкодили нежитлові приміщення.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Святошинському районі горіло 4 автівки. Там же було падіння уламків на складське приміщення.

Руйнування у Києві після російського обстрілу / Фото КМВА

Також внаслідок атаки частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Станція працювала для пасажирів і як укриття, згодом повноцінно відновила свою роботу. Також сталося загоряння МАФу поблизу станції метро.

У ДСНС наголошували, що у двоповерховій будівлі складського приміщення вогнеборці ліквідували займання на площі 700 квадратних метрів.

Рятувальники вже приборкали вогонь біля входу станції метро, на площі 20 квадратних метрів. Горів також пункт приймання вторсировини.

У Києві були займання через ворожу атаку / Фото ДСНС

Голосіївський район

Окрім того, внаслідок ракетного удару було зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. За попередньою інформацією, там також були пошкодження нежитлової забудови, а також була частково зруйнована котельня. Пожежу там ліквідовано.

Шевченківський район

У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств. Там також медики оглядали одного потерпілого.

Також зафіксовано падіння уламків у Подільському, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом’янському районах. Без наслідків.

Наслідки російського удару по Києву / Фото КМВА

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також повідомив, що внаслідок чергового масованого ракетного удару російських загарбників по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках).

Будівлі Ісламського центру, особливо розташованої в ньому мечеті, буде потрібно ремонт. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Через атаку постраждала будівля Ісламського культурного центру у Києві / Фото з телеграм-каналу Рефата Чубарова

Скільки людей постраждало після обстрілу столиці

У КМВА зазначили, що, станом на 09:00, внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одну особу госпіталізували.

Сергій Попко наголосив, що всі екстрені служби працюють на місцях. Наслідки атаки ліквідовують.

Яку кількість ворожих цілей вдалося збити

У Київській міській військовій адміністрації розповіли що Росія здійснила удар по Києву за таким алгоритмом:

близько 3 ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області випустив крилаті ракети, (потенційно Х-101);

ракети зайшли на столицю після складних маневрів з Південного напрямку;

одночасно з підльотом до Києва цих ракет ворог випустив по столиці та передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М;

разом з тим – додався один ударний безпілотник.

"Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет і близько десятка – балістичних і ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно", – заявили в КМВА.

Що відомо про наслідки атаки в області

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що ворог вкотре атакував область ракетами та БпЛА. Тривогу в регіоні оголошували двічі.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає,

– написав глава Київської ОВА.

Станом на 7:30 внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння лісової підстилки та пожежі сухої трави у трьох районах області.



Також до екстрених служб надходила інформація про пошкодження 3 приватних будинків та 2 автомобілів. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.