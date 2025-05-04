Була у квартирі, в яку влучив "Шахед": у Києві з пожежі врятували 17-річну кішку
- Російський дрон "Шахед" влучив у 12-поверховий будинок в Оболонському районі Києва – там спалахнула пожежа.
- Рятувальники врятували 17-річну кішку з охопленої вогнем квартири та передали її власниці.
Один з російських "Шахедів" влучив у квартиру в 12-поверховому будинку в Оболонському районі Києва. Після цього там спалахнула пожежа, з якої рятувальники врятували кішку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника ДСНС Києва Павла Петрова в коментарі "Київ 24".
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У Києві врятували кішку після ворожої атаки
Під час атаки "Шахедів" 4 квітня один з дронів влучив у 12-поверховий будинок в Оболонському районі. Дрон знищив перекриття і влучив у квартиру. Там спалахнула пожежа.
У момент влучання у квартирі не було людей, але була 17-річна кішка. За словами Петрова, домашню улюбленицю врятували з охопленої вогнем квартири.
Врятовану кішку вже передали власниці. Її життю нічого не загрожує.
Кішку врятували у Києві / Фото ДСНС Києва
Нагадаємо, що після атаки у Києві є серйозні руйнування та постраждалі. Зокрема в Оболонському районі за однією адресою виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхового житлового будинку з розповсюдженням полум'я на покрівлю. За іншою адресою загорілося 7 автомобілів на відкритій місцевості біля житлового будинку.
Також наслідки російської атаки зафіксували у Святошинському та Шевченківському районах.
Загалом, унаслідок атаки у Києві 11 постраждалих. Серед них двоє дітей.