Була у квартирі, в яку влучив "Шахед": у Києві з пожежі врятували 17-річну кішку

Один з російських "Шахедів" влучив у квартиру в 12-поверховому будинку в Оболонському районі Києва. Після цього там спалахнула пожежа, з якої рятувальники врятували кішку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника ДСНС Києва Павла Петрова в коментарі "Київ 24".

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У Києві врятували кішку після ворожої атаки

Під час атаки "Шахедів" 4 квітня один з дронів влучив у 12-поверховий будинок в Оболонському районі. Дрон знищив перекриття і влучив у квартиру. Там спалахнула пожежа.

У момент влучання у квартирі не було людей, але була 17-річна кішка. За словами Петрова, домашню улюбленицю врятували з охопленої вогнем квартири.

Врятовану кішку вже передали власниці. Її життю нічого не загрожує.

Кішку врятували у Києві / Фото ДСНС Києва

Нагадаємо, що після атаки у Києві є серйозні руйнування та постраждалі. Зокрема в Оболонському районі за однією адресою виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхового житлового будинку з розповсюдженням полум'я на покрівлю. За іншою адресою загорілося 7 автомобілів на відкритій місцевості біля житлового будинку.

Також наслідки російської атаки зафіксували у Святошинському та Шевченківському районах.

Загалом, унаслідок атаки у Києві 11 постраждалих. Серед них двоє дітей.