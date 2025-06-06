"Живі, і це головне": поранені після удару Росії працівники ДСНС опублікували фото з лікарні

У ніч на 6 червня Росія масовано атакувала Україну ракетами та "Шахедами". Внаслідок цього у Києві зазнали поранень представники пресслужби ДСНС.

Сьогодні вони виклали у соцмережі своє фото з лікарні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника пресцентру ДСНС Павла Петрова.

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Що відомо про поранених працівників ДСНС

Під час обстрілу Києва керівник пресцентру ДСНС Павло Петров і пресофіцерка ДСНС Інна Жельчик отримали поранення та потрапили до лікарні.

Живі, і це головне. Щодо інших питань, то все вилікується, все загоїться. Дякуємо кожному за підтримку,

– написав Петров.

Він додав, що скоро разом зі своєю колегою повернеться в стрій.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки 6 червня постраждало щонайменше 54 людини, з них 18 – рятувальників. Окрім цього, під час ліквідації наслідків обстрілу в Києві загинули рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін і Андрій Ременний.

Зазначимо, що до ліквідації наслідків атаки довелося залучити 254 рятувальники, 53 одиниці техніки ДСНС та волонтерів Українського Червоного Хреста.