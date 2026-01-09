Росіяни атакують столицю: що відбувається зараз та які наслідки
Росіяни продовжують обстрілювати українські міста застосовуючи найрізноманітніше озброєння. В ніч на 9 січня ворог обстрілює Київ.
Про наслідки атаки та загрозу обстрілів повідомляє 24 Канал.
Станом на 01:24 Повітряні сили попереджають про масовану атака ворожих ударних БпЛА на Київ. За даними Тимура Ткаченко, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пожежа на 7 поверсі житлового 9-ти поверхового будинку. В Печерському – пошкодження житлового будинку на рівні 20 поверху в житловій багатоповерхівці. В Дніпровському районі внаслідок атаки пошкоджено незаселений приватний будинок. Медики повідомляють про чотирьох постраждалих внаслідок атаки. Одного чоловіка госпіталізовано, інші – отримали допомогу на місці. Внаслідок російської атаки зафіксовано займання на території торгівельного центру в Деснянському районі. В Дарницькому районі зафіксовано займання в житловому будинку на рівні 9 – 10 поверхів. Деталі уточнюються. Кількість потерпілих від російської атаки зросла до двох. Друга людина – в Деснянському районі. Зафіксовано падіння повітряної цілі у дворі житлового будинку в Дніпровському районі. Попередньо – без пошкоджень. На ще одній локації в районі пошкоджено дах 3-поверхового будинку. Також у Деснянському районі є пошкодження 5-поверхового житлового будинку. За попередньою інформацією, обійшлось без потерпілих. Зафіксовано виклик медиків у Шевченківський район та в ще один житловий будинок у Деснянському районі. В іншому будинку в Деснянському районі, де було влучання в нижні поверхи, пожежа в кількох квартирах. У Дніпровському районі частини БпЛА пошкодили багатоповерхівку, сталось займання в одній з квартир. Згодом надійшла інформація про одну потерпілу особу. Деталі уточнюються. У Печерському районі, де впали уламки БпЛА на 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування фасаду будинку. Загорянь немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники продовжують працювати. У Деснянському районі влучання БпЛА в дах житлового будинку на рівні 18 поверху. Всі служби прямують на місце. Згодом стало відомо, що у Деснянському районі за іншою адресою внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок на рівні перших двох поверхів. О 00:10 Володимир Кличко повідомив про наслідки російської атаки. Уламки російського дрона у Дніпровському районі спричинили загоряння в нежитловій будівлі. У Печерському районі загоряння в житловому будинку. Також за іншою адресою на Печерську палають автівки у дворі житлового будинку. Екстрені служби прямують на місця. Вже о 23:41 ЗМІ повідомили про вибухи у столиці. 8 січня о 22:44 у Києві оголосили повітряну тривогу.
Станом на 01:24 Повітряні сили попереджають про масовану атака ворожих ударних БпЛА на Київ.
За даними Тимура Ткаченко, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пожежа на 7 поверсі житлового 9-ти поверхового будинку. В Печерському – пошкодження житлового будинку на рівні 20 поверху в житловій багатоповерхівці.
В Дніпровському районі внаслідок атаки пошкоджено незаселений приватний будинок.
Медики повідомляють про чотирьох постраждалих внаслідок атаки. Одного чоловіка госпіталізовано, інші – отримали допомогу на місці.
Внаслідок російської атаки зафіксовано займання на території торгівельного центру в Деснянському районі.
В Дарницькому районі зафіксовано займання в житловому будинку на рівні 9 – 10 поверхів.
Деталі уточнюються.
Кількість потерпілих від російської атаки зросла до двох. Друга людина – в Деснянському районі.
Зафіксовано падіння повітряної цілі у дворі житлового будинку в Дніпровському районі. Попередньо – без пошкоджень.
На ще одній локації в районі пошкоджено дах 3-поверхового будинку.
Також у Деснянському районі є пошкодження 5-поверхового житлового будинку.
За попередньою інформацією, обійшлось без потерпілих.
Зафіксовано виклик медиків у Шевченківський район та в ще один житловий будинок у Деснянському районі.
В іншому будинку в Деснянському районі, де було влучання в нижні поверхи, пожежа в кількох квартирах.
У Дніпровському районі частини БпЛА пошкодили багатоповерхівку, сталось займання в одній з квартир.
Згодом надійшла інформація про одну потерпілу особу. Деталі уточнюються.
У Печерському районі, де впали уламки БпЛА на 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування фасаду будинку. Загорянь немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники продовжують працювати.
У Деснянському районі влучання БпЛА в дах житлового будинку на рівні 18 поверху. Всі служби прямують на місце.
Згодом стало відомо, що у Деснянському районі за іншою адресою внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок на рівні перших двох поверхів.
О 00:10 Володимир Кличко повідомив про наслідки російської атаки. Уламки російського дрона у Дніпровському районі спричинили загоряння в нежитловій будівлі.
У Печерському районі загоряння в житловому будинку. Також за іншою адресою на Печерську палають автівки у дворі житлового будинку. Екстрені служби прямують на місця.
Вже о 23:41 ЗМІ повідомили про вибухи у столиці.
8 січня о 22:44 у Києві оголосили повітряну тривогу.