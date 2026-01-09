Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни атакують столицю: що відбувається зараз та які наслідки
9 січня, 01:26
13
Оновлено - 01:43, 9 січня

Росіяни атакують столицю: що відбувається зараз та які наслідки

Діана Подзігун

Росіяни продовжують обстрілювати українські міста застосовуючи найрізноманітніше озброєння. В ніч на 9 січня ворог обстрілює Київ.

Про наслідки атаки та загрозу обстрілів повідомляє 24 Канал.

 

 

01:42, 09 січня

Станом на 01:24 Повітряні сили попереджають про масовану атака ворожих ударних БпЛА на Київ.

01:41, 09 січня

За даними Тимура Ткаченко, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пожежа на 7 поверсі житлового 9-ти поверхового будинку. В Печерському – пошкодження житлового будинку на рівні 20 поверху в житловій багатоповерхівці.

01:39, 09 січня

В Дніпровському районі внаслідок атаки пошкоджено незаселений приватний будинок.

01:38, 09 січня

Медики повідомляють про чотирьох постраждалих внаслідок атаки. Одного чоловіка госпіталізовано, інші – отримали допомогу на місці. 

01:37, 09 січня

Внаслідок російської атаки зафіксовано займання на території торгівельного центру в Деснянському районі.

01:37, 09 січня

В Дарницькому районі зафіксовано займання в житловому будинку на рівні 9 – 10 поверхів. 

Деталі уточнюються.

01:37, 09 січня

Кількість потерпілих від російської атаки зросла до двох. Друга людина – в Деснянському районі.

01:36, 09 січня

Зафіксовано падіння повітряної цілі у дворі житлового будинку в Дніпровському районі. Попередньо – без пошкоджень.

На ще одній локації в районі пошкоджено дах 3-поверхового будинку.

01:35, 09 січня

Також у Деснянському районі є пошкодження 5-поверхового житлового будинку.

За попередньою інформацією, обійшлось без потерпілих. 

01:34, 09 січня

Зафіксовано виклик медиків у Шевченківський район та в ще один житловий будинок у Деснянському районі. 

В іншому будинку в Деснянському районі, де було влучання в нижні поверхи, пожежа в кількох квартирах.

01:33, 09 січня

У Дніпровському районі частини БпЛА пошкодили багатоповерхівку, сталось займання в одній з квартир.

Згодом надійшла інформація про одну потерпілу особу. Деталі уточнюються.

01:33, 09 січня

У Печерському районі, де впали уламки БпЛА на 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування фасаду будинку. Загорянь немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники продовжують працювати.

01:33, 09 січня

У Деснянському районі влучання БпЛА в дах житлового будинку на рівні 18 поверху. Всі служби прямують на місце.

Згодом стало відомо, що у Деснянському районі за іншою адресою внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок на рівні перших двох поверхів.

01:26, 09 січня

О 00:10 Володимир Кличко повідомив про наслідки російської атаки. Уламки російського дрона у Дніпровському районі спричинили загоряння в нежитловій будівлі.

У Печерському районі загоряння в житловому будинку. Також за іншою адресою на Печерську палають автівки у дворі житлового будинку. Екстрені служби прямують на місця.

 

01:23, 09 січня

Вже о 23:41 ЗМІ повідомили про вибухи у столиці. 

01:22, 09 січня

8 січня о 22:44 у Києві оголосили повітряну тривогу.