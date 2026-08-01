Внаслідок ракетної атаки у Києві горіла кіностудія

Російські ракети вдарили по цивільних об'єктах у Києві. Одним з них була кіностудія.

У ДСНС розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено кіностудію, розташовану у Шевченківському районі.

Що відомо про уражену кіностудію у Києві?

У службі зазначили, що на відкритій території кіностудії спалахнули контейнери. Пожежу оперативно локалізували та ліквідували.

Рятувальники не уточнили, яка кіностудія зазнала пошкоджень.

У Національної кіностудії імені Олександра Довженка на запит "Детектор медіа" відповіли, що йдеться не про їхнє підприємство.

Нагадаємо, що уночі внаслідок атаки постраждали сім районів столиці. Пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об'єкти інфраструктури.

Зокрема, ворог двічі вдарив по території Комунальної організації "Київмедспецтранс". Як наслідок – частково зруйновані 4 будівлі підприємства, 5 карет швидкої згоріли вщент, ще 20 авто сильно пошкоджені.

Станом на ранок відомо про 9 загиблих і понад 30 постраждалих. Травми отримали четверо неповнолітніх – 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець та 17-річний юнак. В однієї з дівчат – отруєння продуктами горіння, у інших дітей – множинні осколкові поранення та різані рани.

Уночі Росія запустила 35 ракет і 185 дронів. Більшість ракет були балістичними. Їх ворог запустив по Києву та області. Через нестачу ракет-перехоплювачів для систем Patriot сили ППО збили лише одну балістичну ракету.