"Оболонь була однією з головних мішеней": нові деталі про наслідки масованої атаки на Київ
- Унаслідок нічної масованої атаки Росії в Оболонському районі Києва загорілися 1 – 2 поверхи багатоповерхівки.
- Пошкоджено 18 квартир; госпіталізували 1 людину.
Уночі вівторка, 10 червня, Росія завдала масованого удару по Києву. У місті пролунали вибухи, зафіксовано руйнування та пожежі.
Зокрема, однією з головних мішеней стала Оболонь. Про це Суспільному розповів голова районної державної адміністрації Кирило Фесик, передає 24 Канал.
Дивіться також Тривога була понад 5 годин: якими є наслідки масованої атаки на Київщину
Наслідки атаки на Оболонь
Унаслідок нічної атаки Росії в Оболонському районі столиці сталося загоряння на 1 – 2 поверхах багатоповерхівки, пошкоджено 18 квартир. Окрім того, госпіталізували 1 людину.
Велика кількість вибухів та велика кількість загорянь. Житловий сектор частково постраждав. Усуваємо наслідки, розгортаємо штаб, будемо займатися організацією допомоги та прибиранням завалів,
– сказав Фесик.
До слова, раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про роботу сил ППО по ворожих БпЛА на Оболоні. Як наслідок – падіння уламків на територію школи, а також пожежі в нежитловій будівлі та житловому масиві, де горіло приміщення аптеки.
Нагадаємо, уночі ворог також ударив по Одесі. Пошкоджено адміністративну частину пологового будинку, але обійшлося без постраждалих.