Унаслідок обстрілу постраждало СТО Фонду Сергія Притули в Києві

Ворог обстріляв Україну дронами та ракетами 10 червня. Зокрема, постраждало СТО благодійного фонду Сергія Притули в Києві.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Фонд Сергія Притули.

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Пошкоджено автівки благодійного фонду

Унаслідок російської атаки на столицю постраждало СТО, де Фонд Притули обслуговує свої автівки.

Три автівки згоріли вщент. Але робота не зупиняється. Зберемо на нові автівки. Усе доставимо вчасно,

– розповіли в фонді.

Пошкодження на СТО внаслідок атаки ворога: дивіться публікацію Фонду Притули

Там подякували співробітникам СТО, які рятували автомобілі під час пожежі, силам ППО та рятувальникам, які оперативно приїхали на місце події.

"Ми маємо щастя жити серед найкращих людей. Якщо навіть заради заліза вони готові ризикувати всім – значить, ми точно не самі", – заявили у фонді.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки вночі у столиці пошкоджень зазнали 8 районів з 10. Відомо про постраждалих та загиблу людину. Також у місті після вибухів було забруднене повітря.