У Києві внаслідок атаки майже повністю знищена амбулаторія

Вночі 10 липня Київ знову став ціллю російського обстрілу. Внаслідок атаки, зокрема, постраждав медичний заклад.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Віталія Кличка.

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Що відомо про наслідки атаки на Київ

У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги # 1.

У тому таки районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

Крім того, у різних районах столиці пошкоджені житлові будинки, офіси, адміністративні та промислові об’єкти. Загалом повідомляють про 16 постраждалих. Проте глава МВС Ігор Клименко попередив, що їх кількість зростатиме. Люди далі звертаються за медичною допомогою, триває поквартирний обхід.

На нічну атаку вже відреагував Володимир Зеленський. Він підтвердив, що головною ціллю удару став Київ. Президент наголосив, що це очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні "Шахедів", постійні удари, масовані атаки проти українських міст.