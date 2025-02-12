Ракетний обстріл Києва: в деяких районах столиці зникло світло

Російські війська вранці 12 лютого вкотре скоїли обстріл Києва. Внаслідок ворожих дій в одному з районів подекуди відсутня електроенергія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Проблеми зі світлом після атаки по Києву

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вранці 12 лютого російські війська атакували Київ. Після обстрілу подекуди зникло світло.

Подекуди в Оболонському районі зникло світло після обстрілу,

– повідомляють журналісти Суспільного.

Додамо, що в ДСНС повідомили, що 12 лютого під ранок окупанти завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

Оболонський район: сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідували.

На жаль, одна людина загинула та одна постраждала.

Святошинський район: сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Рятувальники ліквідували пожежу.

Голосіївський район: сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Станом на 6:15 ліквідація пожежі триває.