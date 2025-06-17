З-під завалів дістали 5 тіл: деталі з місця смертельного удару по багатоповерхівці у Києві

У ніч проти 17 червня російська армія вкотре масовано атакувала Україну ракетами і безпілотниками. Найбільше постраждала столиця: було суттєво пошкоджено дві багатоповерхівки, десятки людей отримали поранення.

Станом на 16:00 підтверджено загибель 10 осіб, 5 з них деблокували з-під завалів дев'ятиповерхівки. Ведуча 24 Каналу Яна Богославська перебуває на місці влучання. За її словами, пошуково-рятувальна операція триває, під руїнами можуть залишатися ще люди.

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Що відомо про удар по дев'ятиповерхівці

Ведуча 24 Каналу розповіла, що разом з уламками будинку фактично видно уламки чиїхось життів. Там залишилися особисті речі, одяг, дрібнички, дитячі іграшки – усе це тепер лежить серед завалів зруйнованого під'їзду дев'ятиповерхівки.

Наразі рятувальники продовжують працювати – залучена важка техніка. Зовсім недавно почали розбирати завали вручну. Люди припускали, що ще когось вдасться врятувати, але поки що цього не сталося. Рятувальники й кінологічні загони працюють безперервно.

За інформацією пресслужби ДСНС, наразі з-під завалів дістали 5 загиблих. Щодо дітей, то поки немає підтвердженої інформації про постраждалих чи загиблих малюків на цій локації. Врятувати вдалося 26 людей, двох з них деблокували живими.

Відомо, що в зруйнованому будинку було 35 квартир, але точної інформації, скільки людей перебувало в момент російського удару, немає. Дуже часто кількість прописаних та кількість людей, які справді проживають, різниться.

Складність операції полягала також у тому, що спочатку тривав дроновий обстріл, що створювало загрозу для життя рятувальників. Після відбою вони розпочали розбір завалів та пошук можливих потерпілих,

– наголосила начальниця управління комунікацій ДСНС України Світлана Водолага.

Крім техніки та рятувальників, активно працюють кінологи з собаками, які спеціалізуються на пошуку живих людей та тіл загиблих. Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, де мешканці можуть отримати допомогу. На місці події роздають плівку, щоб жителі навколишніх будинків могли закрити пошкоджені вікна. Працюють гуманітарні служби.

У Києві можна звертатися до районних адміністрацій, де розгорнуті штаби допомоги. Вся інформація є офіційно на сайтах КМДА і в телеграм-каналах. У Солом'янському районі, зокрема, діє два штаби.

Сьогодні місто надає допомогу в компенсації по житлу. Є національна програма "єВідновлення", а також цільова програма щодо підтримки тих, хто постраждав внаслідок атаки. Це разова допомога міста Києва по 10 тисяч гривень,

– зазначив Тимур Ткаченко.

Комунальні служби зараз оцінюють збитки – лише в Солом'янському районі пошкоджено близько 80 будівель. Станом на 16:00 загальна кількість постраждалих у Києві – 115 осіб. За даними мера Віталія Кличка, наразі підтверджено загибель 10 людей внаслідок нічної атаки на столицю. Пошуково-рятувальна операція триває.