Сергія Притулу звинуватили у "засвіченні" складу дронів у НАУ: як відреагував волонтер

У мережі звинуватили волонтера Сергія Притулу в тому, що нібито через його публікацію росіяни поцілили в гуртожиток Національного авіаційного університету у Києві. Волонтер назвав закиди маніпуляцією і відповів на критику.

Локація на фото не є складом озброєння і не мала стратегічного значення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сергія Притули.

Читайте також Ворог масовано атакував столицю: уламки влучили в гуртожиток Київського авіаційного інституту

Сергій Притула відреагував на звинувачення

Внаслідок російської атаки 17 червня постраждав гуртожиток Національного авіаційного університету. В соцмережах звинуватили волонтера Сергія Притулу в тому, що він нібито "засвітив склад дронів", оприлюднивши фото з приміщення НАУ.

У маніпулятивних дописах стверджувалося, що саме через ці знімки росіяни дізналися про наявність БпЛА і вдарили по території навчального закладу. Проте волонтер спростував усі звинувачення.

Напередодні російського удару, портал "Мілітарний" опублікував допис разом з фото Сергія Притули. Волонтер пояснив, що зображення, яке стало підставою для маніпуляцій, було зроблено у лютому 2025 року.

Всіляка спеціально заточена бридота взяла цю стару фотку, "пришила" її до влучань по гуртожитках НАУ вночі та написала, що я "засвітив склад дронів". Але ніякого "складу дронів" на території університету звичайно ж немає і бути не могло,

– написав волонтер.

Водночас ректорка НАУ Ксенія Семенова виступила із заявою, в якій назвала обвинувачення на адресу Притули частиною інформаційної кампанії російської пропаганди.

Нагадаємо, Росія здійснила масштабну нічну атаку на Київ 17 червня. Уламки ракети влучили в гуртожиток НАУ. Найбільше постраждав 10-й гуртожиток, у ще трьох вибухова хвиля пошкодила вікна.