Знищено 64 квартири: Зеленський розкрив жахливі наслідки удару по Києву

Президент Володимир Зеленський відвідав одне з місць в Києві, яке потрапило під масований обстріл росіян. Він також закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та зміцнити українську протиповітряну оборону.

Про це глава держави розповів у своєму телеграм-каналі.

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Що розповів Зеленський про наслідки російського терору у Києві?

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що одним із місць російського удару по Києву став звичайний дев'ятиповерховий житловий будинок, у який влучила ракета. За словами глави держави, одна російська ракета повністю зруйнувала 64 квартири.

На місці трагедії триває розбір завалів, працюють рятувальники та всі необхідні служби. Станом на цей час відомо про трьох загиблих, ще 17 людей вдалося врятувати. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Зеленський наголосив, що Росія вкотре цілеспрямовано атакувала цивільне населення, завдавши удару по житловій забудові. Загалом у Києві внаслідок атаки пошкоджено понад 130 житлових будинків.

Путін і надалі збирається "перемагати" житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися із цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі,

– написав глава держави.

Зеленський показав наслідки російського терору: дивіться відео

Президент також закликав міжнародних партнерів не залишатися осторонь та посилити тиск на Росію. За його словами, Україні необхідні нові внески до програми PURL, активна співпраця у розвитку антибалістичного захисту та подальше зміцнення системи протиповітряної оборони, щоб убезпечити українців від нових російських атак.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 2 липня 52 500 людей, серед яких майже 4 500 дітей, укривалися на станціях метро. У КМДА повідомили, що це рекордна кількість людей, які скористалися столичним метрополітеном як укриттям під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

У пам'ять про загиблих 3 липня в Києві оголосили Днем жалоби. На всіх комунальних будівлях міста приспустять державні прапори, а державним і приватним установам рекомендували зробити те саме. Крім того, цього дня у столиці не проводитимуть жодних розважальних заходів.

Загалом, у ніч проти 2 липня Росія випустила 570 ракет і дронів, основний удар припав на Київ. Сили ППО знешкодили 524 повітряні цілі, однак влучання зафіксували на 33 локаціях, ще на 18 впали уламки.