Удар дронами по Києву: горів житловий будинок – кадри

У столиці увечері у п'ятницю, 21 березня, внаслідок російської атаки загорівся житловий будинок. Сталося падіння уламків збитого ворожого дрона на дах будівлі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Рятувальники оприлюднили кадри пожежі та ліквідації загоряння.

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Які наслідки атаки на Київ

У Києві внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі. На третьому поверсі багатоповерхівки, за даними рятувальники, спалахнула пожежа. Вогонь перекинувся на мансардний поверх.

Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Пожежу ліквідували о 23:29 площею 100 квадратних метрів. Постраждалих немає,

– ідеться у повідомленні.

Рятувальники також опублікували кадри з місця загоряння у столиці.

У Києві у житловому будинку спалахнула пожежа внаслідок атаки / Фото ДСНС України

Нагадаємо, що росіяни атакували Київ за допомогою ударних безпілотників. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що до медиків за допомогою ніхто не звертався. Водночас удари ворога фіксували й в інших містах, зокрема у Запоріжжі.