Терор Києва "Шахедами": у поліції показали перші хвилини після удару 23 березня

У ніч проти 23 Росія завдала удару по Києву. Ворог спрямував "Шахеди" по багатоповерхівках. Першими на місце влучання прибули поліцейські, які надали допомогу розгубленим мешканцям будинку, в який влучив російський дрон.

Що відбувалося у перші хвилини після влучання "Шахеда" у будинок в Києві – повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію.

Дивіться також Благала про допомогу, але жодна служба не могла під'їхати, – сусідка загиблої у Києві жінки

Перші хвилини після влучання "Шахеда"

У патрульній поліції столиці показали перші хвилини після того, як російський "Шахед" влучив у багатоповерхівку у Києві під час атаки 23 березня. На відео можна побачити, як правоохоронці виводять людей з будинку та надають першу допомогу.

Розгублені мешканці багатоповерхівки разом з домашніми улюбленцями вибігали на вулицю й спускалися в укриття, адже ворог кілька годин атакував столицю.

Перші хвилини після влучання ворожого дрону: дивіться відео

Загалом, понад 5 годин київські патрульні разом з іншими спецслужбами допомагали містянам, поки ворог запускав дрони по мирному місту. Патрульні пліч-о-пліч із рятувальниками та медиками евакуйовували містян і домашніх тварин, а також допомагали розгубленим громадянам дістатися найближчих укриттів.

Цей удар – ще одне свідчення того, що ворог діє підло, а небезпека залишається постійною. Попри це, наші поліцейські, ризикуючи життям, продовжують захищати й допомагати,

– наголосили у поліції.

Правоохоронці також закликали українців не нехтувати власною безпекою та під час повітряної тривоги спускатися в укриття.

Нагадаємо, що під час атаки 23 березня у Києві загинуло 3 людини: 5-річна Ніколь разом з татом Олександром, а також літня жінка, яка згоріла у власній квартирі. Ще 8 осіб – постраждали внаслідок нічної дронової атаки.