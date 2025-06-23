Під час нічної російської атаки в метро Києва переховувалися майже 17 тисяч людей
- Під час нічної атаки Росії на Київ 23 червня в метро переховувалися майже 17 000 людей, зокрема понад 1 000 дітей.
- Пошкоджено вихід № 8 станції метро "Святошин", до ліквідації наслідків залучено понад 20 працівників.
Уночі понеділка, 23 червня, Росія комбіновано атакувала Київ. Під час чергового обстрілу станції столичного метро стали укриттям для майже 17 000 людей.
Серед них – понад 1 000 дітей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КП "Київський метрополітен".
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Що відомо про роботу метро
Серед пошкоджених унаслідок нічної російської атаки будівель – вихід № 8 станції метро "Святошин", що до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) у сторону мосту.
Зверніть увагу! 46 підземних станцій метро працюють цілодобово в режимі укриття – під час повітряної тривоги відкрито всі вестибюлі, а черговий персонал перебуває на платформі. На станціях є стільці, модульні лави та ковдри, однак працівники радять брати із собою теплі речі та пледи.
Пошкоджено станцію метро "Святошин": дивіться фото
До ліквідації наслідків залучено понад 20 працівників і спеціальну техніку. Наразі вихід зачинений, про відновлення роботи вестибюля повідомлять додатково. Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв.
Нагадаємо, після нічного обстрілу через перекриття руху на вулиці Івана Виговського змінено маршрути громадського транспорту.