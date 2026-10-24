Росія атакувала житловий сектор Києва: є поранені

Уранці 24 жовтня російські війська завдали удару по Оболонському району Києва. Внаслідок атаки є руйнування і постраждалі.

Як зазначили у ДСНС, окупанти вдарили по житловому сектору.

Які наслідки атаки на Київ?

Внаслідок влучання зруйновано одноповерховий приватний житловий будинок та виникла пожежа.

Вогнеборці оперативно приборкали займання, а також евакуювали мешканців та надали допомогу травмованим.

Медики госпіталізували одного з постраждалих. Ще одна людина дістала травми незначного ступеня тяжкості та отримала необхідну меддопомогу безпосередньо на місці події.

Ворог вдарив по Оболонському району столиці / Фото ДСНС

Що було відомо раніше?

22 жовтня столиця зазнала масованого балістичного удару. Унаслідок тієї атаки одна людина загинула, а ще понад два десятки людей отримали поранення.

Під час нічного обстрілу Києва пошкоджень зазнали торговельні комплекси Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" у районі Почайни. Також у столиці знищено магазин JYSK.

Серед ракет, випущених по столиці, був "Іскандер" із касетною боєголовкою.

За словами радника президента Сергія "Флеша" Бескрестнова, такий боєприпас розсіює 58 бойових елементів і може уражати людей та техніку на площі 400 на 400 метрів.

Бескрестнов заявив, що удар був спрямований на те, аби постраждало якомога більше цивільних.