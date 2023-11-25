"Думали, що не повернемося додому": відео, як рятувальники потрапили під атаку "Шахедів" у Києві

Російські військові 25 листопада завдали наймасованішого удару дронами-камікадзе по Україні. Під атаку дронів у Києві потрапили рятувальники.

У ДСНС показали відео, як команда рятувальників потрапила під удари Росії. Рятувальники були змушені ховатися в "імпровізованому" бомбосховищі.

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У ДСНС показали, як рятувальники потрапили під атаку "Шахедів"

"Все, можливо, сьогодні ми вже не повернемося додому", – про це думали наші мужні титани, які, прагнучи допомогти мирним мешканцям, самі потрапили під удари ворога", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Як команда ДСНС потрапила під атаку "Шахедів": дивіться відео

У ДСНС зауважили, що саме в таких умовах наразі працюють більшість українських рятувальників. Надзвичайники ризикують життям під постійним ворожим прицілом.

Росія вночі атакувала "Шахедами": деталі

Уночі 25 листопада Росія випустила по Україні рекордні 75 дронів-камікадзе "Шахед". Основний удар росіян був спрямований на Київ. Окупанти атакували з Курської області та Краснодарського краю.

Українські військові зуміли знешкодити відразу 74 "Шахеди", чим завадили Росії досягти поставлених цілей. Через роботу ППО у кількох районах Києва впали уламки та спричинили певні руйнування.

Також унаслідок російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації.

Через атаку росіян в центральному регіоні було пошкоджено магістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго. Як наслідок у Києві частково не було світла. Проте станом на вечір електроенергію відновили.