Київ – пріоритетна ціль ворога, – Шаманов розповів деталі нічної атаки на столицю
Уночі 30 травня росіяни атакували столицю Шахедами. Щільність повітряних атак Києва рахується не на дні, а на години.
Про це 24 Каналу заявив речник КМВА Михайло Шаманов. Він зауважив, що за останні 24 години ворог тричі бив по столиці.
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"Київ був і залишається пріоритетною стратегічною ціллю ворога", – наголосив Шаманов.
Росіяни постійно змінюють тип озброєння. Після комбінованої ракетно-дронової атаки, а потім балістичної, вночі 30 травня окупанти застосували баражуючі боєприпаси. Це вже 17 атака на столицю за травень.
Для того, щоби тримати в напруженні киян, тероризувати і, власне, знищувати все українське,
– зауважив речник КМВА.
Нічний напад був масований, з кількох боків і в кілька хвиль. За попередніми даними, захисники знищили 29 ворожих безпілотників. Нині інформація щодо жертв та руйнувань у різних районах столиці уточнюється.
Що відомо про нічну атаку на Київ: дивіться відео
Наслідки атаки
В телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації повідомили, що внаслідок атаки 1 людина загинула та ще 7 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Через падіння уламків у Голосіївському районі зайнялося на останніх двох поверхах багатоповерхівки. Звідти евакуювали понад два десятки мешканців.
"Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами. Нині тривають пошукові роботи щодо людей під можливими завалами", – розказав Михайло Шаманов.
У Печерському районі Києва обломки пошкодили автомобілі, у Дарницькому – також пошкоджені авто та зайнявся приватний будинок. У Дніпровському районі столиці уламки, які палали, впали на зелену зону, а в Подільському – на нежитлову забудову. У Святошинському районі уламки впали на територію одного із підприємств.
"Відразу, щойно було зафіксовано падіння уламків, на місця виїхали екстрені служби", – сказав речник КМВА.
Атака на Київ 30 травня
- Уночі 30 травня росіяни атакували столицю Шахедами. Українські військові збили 29 дронів-камікадзе. Загалом по Україні окупанти запустили 31 ударний безпілотник. Більшість із них знищили на підступах до Києва та у небі міста.
- За даними поліції, станом на ранок у Київській області є понад 50 повідомлень про пошкодження квартир, будинків, офісів, магазинів, гаражів та автомобілей. 4 людей зазнали скалкових поранень.
- Загалом для ліквідації наслідків нічної атаки Києва залучили 152 рятувальники ДСНС та понад 30 одиниць техніки. У мережі з'явилися кадри їх роботи.