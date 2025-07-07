Уламки дронів спричинили загоряння: рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва

У ніч на понеділок, 7 липня, Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами". Зокрема, ППО працювала в Києві – у кількох районах міста пошкоджені різні об'єкти.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники показали, як виглядають локації після ворожих прильотів.

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Наслідки обстрілу Києва

За даними ДСНС, на одній із локацій уламки БпЛА впали на відкриту територію, спричинивши загоряння. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. Окрім того, пошкоджено будівлі та транспортні засоби.

Столиця після ворожої атаки: дивіться фото

Служби екстреного реагування продовжують обстеження територій у світлу пору доби. Дякуємо нашим захисникам за роботу!

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією мера Києва Віталія Кличка, постраждали Деснянський, Солом'янський та Голосіївський райони. Зокрема, пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу, скління нежитлової будівлі та тепломагістраль. Без послуги гарячого водопостачання залишились близько 500 будівель.