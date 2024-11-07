Колапс у метро Києва: у КМВА розповіли, у чому причина ранкового скупчення людей

Зранку 7 листопада у київському метро виник колапс, станції та вагони були заповнені людьми. Причиною стала ранкова атака Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника КМВА Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.

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Чому у метро Києва виник колапс

Михайло Шаманов зауважив, що проблеми виникали на "червоній" гілці метро. Він зазначив, що під час оголошення повітряних тривог всі наземні станції метро закривають з огляду на безпеку.

Я розумію, що людям потрібно на роботу. Але з іншого боку, третій рік триває війна і, на жаль, всі зараз перебувають поза зоною комфорту. Безпека гостей столиці і киян це пріоритет. Тому перекривають всі наземні станції метро,

– сказав Шаманов.

Він наголосив, що людям було складніше дістатися роботи. Такі нагромадження трапляються і тому станції метро перевантажуються.

Зауважимо, що тривога у столиці лунала впродовж 8 годин. Через це на станції "Оболонь" та на "синій гілці" потрапити до потягів, що йдуть у бік центру було майже неможливо. На лівому березі Києва людей на перонах було так само багато.