Є пошкодження і поранена людина: стали відомі наслідки атаки "Шахедів" на Київщині

Російські війська продовжують атакувати мирні міста Україна "Шахедами". У ніч на 7 серпня ударні БпЛА атакували Київщину.

В ОВА зауважили, що тривога тривала всю ніч – понад 8 годин. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження інфраструктури та поранена людина.

Дивіться також Росіяни вночі атакували Хмельницьку область: є пошкодження

Які наслідки нічної атаки на Київщину

Російські війська вже третю ніч поспіль атакують Київську область. На цей раз для атаки окупанти використали ударні БпЛА.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей одна людина травмована – осколкове поранення ноги,

– розповіли в ОВА.

Також у двох громадах області пошкоджені 22 приватні будинки та господарські споруди. Внаслідок ворожої атаки у будинках пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади.



Усім постраждалим буде надана уся необхідна допомога. Оперативні служби все ще фіксують наслідки атаки.

Нагадаємо, що у ніч на 7 серпня російські війська випустили по Україні 30 "Шахедів". В Повітряних силах повідомили, що силами ППО всі ударні БпЛА було знищено.