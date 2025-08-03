Унаслідок нічної атаки дронів на Київ російський безпілотник знищив склад гуманітарної організації "Blue/Yellow", що доставляє допомогу для українських військових. Попри втрати, у фонді запевнили, що продовжать підтримувати захисників України.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на LRT. Під час масованої російської атаки на Київ у ніч на 31 липня ворожий дрон знищив склад литовської гуманітарної організації "Blue/Yellow".

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Склад із допомогою для ЗСУ знищено в Києві

За даними фонду, їхній київський склад було повністю знищено внаслідок прямого влучання дрона-камікадзе. Сильно пошкоджено також навколишні будівлі. У момент атаки склад майже не використовувався – там зберігалися лише засоби індивідуального захисту, зокрема каски та бронежилети для працівників і медиків. Це дозволило уникнути серйозних втрат.

В Україні ніхто не застрахований від подібних нападів. Це повсякденна реальність війни. Найголовніше – що не постраждали люди. Фонд не зазнав серйозних втрат, тому наша робота не припиняється – ми продовжимо збирати кошти і відправляти їх захисникам України,

– заявила директорка "Blue/Yellow" Лаура Паукште.

Цей склад був одним із кількох, які фонд використовує для тимчасового зберігання вантажів перед їх доставкою безпосередньо на лінію фронту. Попри удар, "Blue/Yellow" не планує згортати діяльність і надалі працюватиме задля підтримки українських воїнів.