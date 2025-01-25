Атака БпЛА на Київщину: що відомо про постраждалу дитину

У ніч на 25 січня росіяни атакували Київську область за допомогою дронів, через це постраждала 5-річна дівчинка, вранці її батьки звернулися за медичною допомогою дитині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашникова.

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У якому стані постраждала дитина

Під час нічної ворожої атаки на Київщину постраждала дитина. Батьки звернулися за медичною допомогою вранці. У дівчинки 2019 року народження діагностовано колоту рану шиї,

– ідеться у повідомленні посадовця.

За його словами, в обласній дитячій лікарні дівчинці надали всю необхідну допомогу. Згідно з оприлюдненою інформацією, її стан задовільний. Зазначається, що показань для госпіталізації дитини немає.

Водночас Калашник розповів, що кількість пошкоджень на місці атаки збільшилася. Є інформаціч про пошкодження 13 автомобілів та 18 квартир у трьох багатоповерхових житлових будинках.

"Всім власникам квартир буде надана необхідна допомога. Працюємо над цим разом із місцевою владою та нашими міжнародними партнерами", – запевнив виконувач обов'язків голови.

Нагадаємо, раніше повідомили про влучання у житловий 9-поверховий будинок у Вишневому. Через це пошкодило балкони на 5-му – 9-му поверхах. Окрім цього, внаслідок нічної атаки загорілося виробниче приміщення у Фастівському районі.