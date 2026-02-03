Пошкоджено АЗС та ЛЕП: Росія атакувала Печерський район Києва

Російські війська здійснили комбіновану атаку по столиці. Одна з ворожих цілей влучила в автозаправні станцію у Печерському районі Києва.

Що відомо про наслідки російської атаки у Печерському районі Києва?

Внаслідок ворожої атаки 3 лютого у Печерському районі столиці зазнала пошкоджень автозаправна станція. Ударний безпілотник типу "Шахед" вибухнув приблизно за 15 метрів від станції. Ударною хвилею вибило вікна, пошкодило фасад та логотип АЗС.

Також постраждали щонайменше 4 автомобілі, припарковані поруч. У транспортних засобах зафіксовано механічні пошкодження та вибито скління.

Крім того, наслідки атаки зафіксували й на прилеглій території – там частково зруйновано білборд та лінії електропередач.

На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.

Наразі працівники АЗС та відповідні служби ліквідовують наслідки пошкоджень.

Які пошкодження фіксують в інших районах столиці?