Пошкоджено АЗС та ЛЕП: Росія атакувала Печерський район Києва
- Російські війська здійснили атаку на Печерський район Києва, пошкодивши автозаправну станцію та лінії електропередач.
- Ударний безпілотник вибухнув поблизу АЗС, пошкодивши транспортні засоби та будівлю, але постраждалих немає.
Російські війська здійснили комбіновану атаку по столиці. Одна з ворожих цілей влучила в автозаправні станцію у Печерському районі Києва.
Що відомо про наслідки російської атаки у Печерському районі Києва?
Внаслідок ворожої атаки 3 лютого у Печерському районі столиці зазнала пошкоджень автозаправна станція. Ударний безпілотник типу "Шахед" вибухнув приблизно за 15 метрів від станції. Ударною хвилею вибило вікна, пошкодило фасад та логотип АЗС.
Також постраждали щонайменше 4 автомобілі, припарковані поруч. У транспортних засобах зафіксовано механічні пошкодження та вибито скління.
Крім того, наслідки атаки зафіксували й на прилеглій території – там частково зруйновано білборд та лінії електропередач.
На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.
Наразі працівники АЗС та відповідні служби ліквідовують наслідки пошкоджень.
Які пошкодження фіксують в інших районах столиці?
Через нічний удар російських військ по Шевченківському району столиці серйозно постраждала 22-поверхова будівля. Влучання дрона сталося на рівні 16 – 17 поверхів. Ушкоджень зазнали й сусідні будівлі – там вибито вікна та пошкоджено фасади.
Окрім того, мер міста Віталій Кличко поінформував про суттєві проблеми з теплопостачанням. Так, у Дніпровському та Дарницькому районах міста понад 1000 будинків залишилися без тепла.
У Дніпровському районі на двох локаціях залишки ворожих обʼєктів знайшли на відкритій території. Зафіксовано пошкодження території дитсадка, пошкодження житлового 5-поверхового будинку.