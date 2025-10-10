Укр Рус
10 жовтня, 09:30
2

Цинічний удар ворога по Києву: постраждало понад десяток людей

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Внаслідок нічної атаки Росії на Київ 10 жовтня є постраждалі.
  • Деякі з них перебувають у лікарнях, 4 отримують амбулаторну допомогу.

Росія вночі 10 жовтня цинічно атакувала Київ. Внаслідок ворожих дій постраждали люди.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Віталія Кличко.

Що відомо про постраждалих у Києві?

Російські окупанти вночі 10 жовтня тероризувала Київ і його жителів. Внаслідок атаки ворога на столицю є постраждалі.

Станом на 7:42 відомо, що постраждало 12 людей. Вказується, що 8 із них перебувають у лікарнях, 4 – отримують допомогу амбулаторно.

Що відомо про наслідки атаки на Київ?

Станом на 4 годину ранку Віталій Кличко повідомляв про наслідки атаки на столицю.

  • Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Лівий берег був без енергопостачання, фіксували проблеми й з водопостачанням.

  • У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там загорілися квартири на кількох поверхах. Невдовзі пожежу ліквідували.

  • У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5 поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.

  • У Деснянському районі уламки збитої ракети, попередньо, впали на відкриту територію біля поліклініки.

  • У Подільському районі уламки впали на відкритій території.