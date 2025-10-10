Росія вночі 10 жовтня цинічно атакувала Київ. Внаслідок ворожих дій постраждали люди.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Віталія Кличко.

Що відомо про постраждалих у Києві?

Російські окупанти вночі 10 жовтня тероризувала Київ і його жителів. Внаслідок атаки ворога на столицю є постраждалі.

Станом на 7:42 відомо, що постраждало 12 людей. Вказується, що 8 із них перебувають у лікарнях, 4 – отримують допомогу амбулаторно.

Що відомо про наслідки атаки на Київ?

Станом на 4 годину ранку Віталій Кличко повідомляв про наслідки атаки на столицю.