Обстріл Києва триває: ворог вдарив балістичними ракетами – є влучання у кількох районах

Російська армія завдала чергових повітряних ударів по Києву, застосувавши балістичні ракети та реактивні дрони. Після серії вибухів, на жаль, є наслідки у столиці.

Про них повідомляє міський голова Віталій Кличко та інші офіційні установи. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про наслідки повітряної атаки на Київ 29 вересня?

03:00, 29 вересня В Оболонському районі БпЛА впав на проїжджій частині. Інформацію щодо пошкоджень уточнюють. 02:20, 29 вересня У Печерському районі – загоряння у триповерховій нежитловій будівлі. 02:10, 29 вересня Перша інформація про наслідки від влади. У Соломʼянському районі сталося падіння уламків ракети у дворі будинку, без пожежі. У цьому ж районі – влучання в адмінбудівлю об’єкта інфраструктури, без пожежі. Також влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу. Екстрені служби прямують на місце. 02:00, 29 вересня Повітряну тривогу у Києві оголосили 29 вересня вночі о 01:15 через загрозу балістичного обстрілу. Місцеві жителі чули низку гучних вибухів. Реактивні дрони російської армії також загрожували Києву й Київській області, як і впродовж кількох попередніх діб.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Ворог продовжує атакувати Україну з повітря. Якщо у вашому регіоні тривога – подбайте про безпеку!