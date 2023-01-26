Київщину атакували ракетою Х-55: з озера дістали уламки
26 січня 2023, 17:42Читать новость на русском
Джерело:Андрій Нєбитов
Російські війська сьогодні атакували Київщину ракетою Х-55. Її уламки дістали з озера одного з районів Київщини.
Про це повідомив очільник області поліції Андрій Нєбитов. Він зауважив, що це чергові докази злочинів армії Росії і відмінні результати роботи сил ППО.
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Х-55 – саме цією ракетою росіяни намагаються знищити українські міста і цивільних громадян,
– написав Нєбитов
За його словами, поліцейські оглядають місце події.
Що відомо про ракету Х-55Це крилаті ракети призначені для завдання ядерних ударів. У них замість штатної спеціальної бойової частини встановлений імітатор. Х-55 здійснює політ на дозвукових швидкостях на гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості.
Росія атакувала Київ та область 26 січня: головне
- 26 січня російські окупанти випустили по столиці близько 20 ракет. Сили протиповітряної оборони збили їх усі. Уламки ворожих ракет були виявлені на території кількох районів області.
- На Київщині ворог пошкодив об'єкти цивільної інфраструктури, а також приватні та житлові будинки.
- Крім того, на території Київської області є влучання в енергетичний об'єкт.