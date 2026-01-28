Під Києвом сталося влучання дрона: в будинку виникла пожежа, є жертви
- Внаслідок атаки дронів у Білогородській громаді на Київщині загинули двоє людей, ще четверо звернулися за медичною допомогою.
- Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, на місці атаки виникла пожежа, працюють рятувальники та медики.
В ніч проти 28 січня російські ударні безпілотники атакували Київщину. На жаль, внаслідок влучання дрона у Білогородській громаді є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.
Які наслідки атаки на Київщині?
У Білогородській громаді зафіксували влучання ворожого дрона: там пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, на місці атаки виникла пожежа.
На жаль, внаслідок удару є жертви. За попередньою інформацією, загинули двоє людей – чоловік і жінка.
Крім того, ще четверо осіб звернулися за медичною допомогою: жінка та двоє дітей – із гострою реакцією на стрес, чоловік – з отруєнням продуктами горіння.
Наразі перебуваю на місці події. Працюють усі профільні служби – рятувальники, медики та інші служби реагування. Розгорнуто намет, надається першочергова медична допомога,
– написав Антон Овсієнко.
Наслідки атаки на Київщині / Фото: Антон Овсієнко
Зазначається, що на час проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт поблизу пошкодженого будинку буде забезпечено цілодобову охорону громадського порядку та майна мешканців.
Росіяни атакували Україну: що відомо?
Пізно ввечері 27 січня російські військові здійснили атаку дронами на Одесу. Згодом стало відомо, що БпЛА ворога влучив у Київському районі Одеси по території православного монастиря, виникла пожежа.
Також в Одесі зафіксовано влучання БпЛА у приватний житловий будинок – без загиблих та постраждалих.
Під ударом цієї ночі також було Запоріжжя. За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали понад сто квартир та двадцять автівок, на місці виникла пожежа.