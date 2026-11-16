Росія атакувала Київщину: там палають склади та пошкоджені будинки

16 листопада російські військові вдарили по Київській області. У регіоні спалахнули склади, руйнувань зазнали приватні будинки.

Про наслідки атаки на Київщину повідомили в ОВА.

Що відомо про обстріл Київщини 16 листопада?

За даними адміністрації, під російським ударом опинився Вишгородський район.

Там після влучання вогонь охопив складські приміщення місцевого підприємства. Підрозділи ДСНС оперативно виїхали на місце події та розпочали ліквідацію пожежі.

За попередньою інформацією, загиблих та травмованих серед цивільних осіб немає.

Окрім промислового об'єкта, ворожа атака зачепила приватний сектор. Ударною хвилею та уламками понівечено чотири житлові будинки, масштаби руйнувань наразі встановлюють фахівці екстрених служб.

Які наслідки нічної атаки Росії на Україну?

У ніч проти 16 листопада Росія запустила 158 дронів по Україні. 131 безпілотник силам ППО вдалося знешкодити. Однак без влучань не минулося. Прильоти дронів зафіксували на 19 локаціях, ще на 11 локаціях впали уламки збитих цілей.

Окрім Київщини, уночі під обстрілом була Вінниччина. Там окупанти поцілили в об'єкт критичної промисловості та об'єкти енергетики.