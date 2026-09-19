Ворог атакував Київщину: горіли приватний будинок і склад

Російські війська продовжують терор Київської області. Регіон атакують реактивні безпілотники.

Про наслідки ворожої атаки повідомили глава ОВА Тимур Ткаченко і ДСНС.

Які наслідки удару Росії по Київщині?

Унаслідок атаки у Фастівському районі дістала поранення цивільна жінка. Постраждалу негайно направляють до найближчої лікарні для надання допомоги.

Також в Обухівському районі зазнав пошкоджень і загорівся приватний будинок.

У Бучанському районі рятувальники ліквідували пожежу складського приміщення. Наразі вони проводять розбирання та проливання конструкцій

У Вишгородському районі внаслідок ворожих атак виникло два загоряння на відкритій території. На місці працюють надзвичайники.

Наслідки ударів по Київщині / Фото ДСНС

Нагадаємо, що упродовж ночі та ранку окупанти били по Київській області. Окупанти пошкодили 9 цивільних об'єктів у чотирьох районах області: Обухівському, Вишгородському, Бориспільському та Бучанському. Найбільше постраждали складські приміщення. Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний будинок.

Відомо, що у ніч проти 19 вересня під час обстрілу пошкоджень зазнав склад компанії Suziria Group площею понад 8 тисяч квадратних метрів. У момент атаки працівники були в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

Suziria Group працює в Україні понад 30 років, зокрема розвиває мережу зоомаркетів MasterZoo та експортує власні бренди до 13 країн.