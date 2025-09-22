У ніч проти 22 вересня російські загарбники вкотре тероризували Україну, пошкодивши, зокрема, кілька районів Київщини. У Борисполі зафіксували пряме влучання "Шахеда".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ефір "Київ 24".

Дивіться також Під ударом були Північ, Південь, Схід і Центр: вночі на Україну летіло понад 140 дронів

Які наслідки атаки на Бориспіль?

Кореспондентка "Київ 24" розповіла про пряме влучання ворожого безпілотника в Борисполі під час нічного обстрілу.

Будинок ущент зруйнований сьогодні російською атакою. Він двоповерховий. Зараз мешканці будинку виносять речі собі у двір. Вони будуть шукати, де їм проживати тимчасово, поки не знайдуть нове житло,

– розповіла вона.

Журналістка підкреслила, що в будинку тепер проживати неможливо.

Крім цього, пошкоджень зазнали й сусідні будівлі: вибиті вікна, зруйновані дахи та фасади. Будинок навпроти залишився без електрики й водопостачання. Пошкоджені й автівки місцевих мешканців.

Нічний обстріл України: що відомо?