У Борисполі житловий будинок зруйновано вщент: які наслідки російського удару
- У Борисполі внаслідок російської атаки "Шахедом" двоповерховий житловий будинок зруйновано вщент, мешканці шукають тимчасове житло.
- Сусідні будівлі також зазнали пошкоджень: вибиті вікна, зруйновані дахи, відсутнє електропостачання та водопостачання, пошкоджені автомобілі.
У ніч проти 22 вересня російські загарбники вкотре тероризували Україну, пошкодивши, зокрема, кілька районів Київщини. У Борисполі зафіксували пряме влучання "Шахеда".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ефір "Київ 24".
Дивіться також Під ударом були Північ, Південь, Схід і Центр: вночі на Україну летіло понад 140 дронів
Які наслідки атаки на Бориспіль?
Кореспондентка "Київ 24" розповіла про пряме влучання ворожого безпілотника в Борисполі під час нічного обстрілу.
Будинок ущент зруйнований сьогодні російською атакою. Він двоповерховий. Зараз мешканці будинку виносять речі собі у двір. Вони будуть шукати, де їм проживати тимчасово, поки не знайдуть нове житло,
– розповіла вона.
Журналістка підкреслила, що в будинку тепер проживати неможливо.
Крім цього, пошкоджень зазнали й сусідні будівлі: вибиті вікна, зруйновані дахи та фасади. Будинок навпроти залишився без електрики й водопостачання. Пошкоджені й автівки місцевих мешканців.
Нічний обстріл України: що відомо?
Нагадаємо, що в ніч проти 22 вересня росіяни вкотре масовано обстріляли Україну. Володимир Зеленський розповів, що окупанти запустили керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі, по звичайних будинках. Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, відомо про щонайменше трьох загиблих людей.
Зокрема, пошкоджень зазнала й Київська область. В ОВА повідомляли про пожежі в приватних будинках в регіоні.
У Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки, у Фастівському – пожежу житлового будинку. В Обухівському районі уламки пошкодили багатоповерхівку.