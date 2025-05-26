Бойову частину ракети Х-101 виявили на приватному подвір'ї у Київській області

Росія вночі 26 травня завдала комбінованого удару по Київській області. Туди летіли і "Шахеди", і крилаті ракети.

Бойову частину однієї із ракет знайшли просто на приватному подвір'ї. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

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На приватному подвір'ї виявили частину ракети Х-101

Бойову частину російської крилатої ракети Х-101 знайшли на подвір'ї приватного домоволодіння.

Сапери уже провели операцію з вилучення цієї небезпечної знахідки та згодом знешкодять її.

Піротехніки безпечно транспортували боєприпас на спеціальний майданчик, де його знищать шляхом контрольованого підриву,

– повідомили у ДСНС.

Важливо! Сапери закликають громадян бути пильними й у випадку виявлення підозрілих предметів одразу повідомляти компетентні служби. Уникайте будь-яких контактів із потенційно небезпечними об'єктами!

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Україну 355 БпЛА та 9 ракетами. На Київщині унаслідок атаки пошкодження зафіксовано у Бориспільському, Фастівському та Бучанському районі.