Нічна атака ворога на Київську область: пошкоджено 13 будинків

Російська армія в ніч на 31 липня масовано атакувала Київську область "Шахедами". Через атаку дронів в регіоні пошкоджено понад десяток будинків.

Про це розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Власне, він повідомив деталі щодо наслідків ворожої атаки на область.

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Наслідки нічної атаки Росії на Київщину

За даними очільника ОВА, Росія протягом всієї ночі масовано атакувала Київську область ударними дронами. Зокрема, тривога тривала понад 7 годин.

Він зазначив, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Так, всі ворожі цілі збито.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", – повідомив він.

Станом на 9:30 (31 липня – 24 Канал) вже є інформація про пошкодження 13 приватних будинків в чотирьох районах Київщини. Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. В одному з цих будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу,

– розповів начальник Київської ОВА.

За його словами, оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки противника. Він вказав, що падіння більшості уламків БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів.

Відомо, що всім постраждалим нададуть необхідну допомогу.

"Дякуємо нашим силам оборони за надійний захист. Та в черговий раз звертаємось до кожного жителя області – не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Будьте відповідальними за себе та своїх близьких", – наголосив Руслан Кравченко.