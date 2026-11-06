Росія атакувала Київщину: є травмований, пошкоджено склади

Росія 6 листопада атакувала Київщину. Є постраждалий та руйнування.

Про деталі розповів начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Які наслідки атаки

Унаслідок обстрілу постраждав 22-річний чоловік. Медики оперативно доправили пораненого до лікарні із травмами носа.

Також зафіксовано пошкодження складів та приватного будинку.

У Броварському районі внаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань приміщення складського комплексу.

Водночас у Бучанському районі пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку, де зайнялася пожежа, яку підрозділи рятувальників оперативно локалізували.

Наразі на місцях подій продовжують працювати екстрені та оперативні служби, фіксуючи наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 листопада російські війська також атакували Київську область, пошкодивши енергетичні об'єкти в Білоцерківському та Обухівському районах і травмувавши трьох людей у Бориспільському районі.

А 5 листопада під ударом опинився Бучанський район, де внаслідок падіння уламків зайнялася виробничо-складська будівля та понівечило житловий сектор.