Росія атакувала Київщину: які наслідки та чи є постраждалі

Окупанти в ніч на 4 червня атакували Україну дронами. Ворог вгатив по Київській області, на місці почалася пожежа.

Про це повідомили в ДСНС.

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Які наслідки російської атаки?

У Київські області внаслідок російського удару безпілотника спалахнула масштабна пожежа на промисловому об'єкті Бориспільщини. На місце одразу прибули рятувальники.

Наразі триває ліквідація пожежі. На місці залучені усі оперативні служби взаємодії,

– повідомили в ДСНС.

Внаслідок російської атаки поранень зазнав працівник підприємства. Постраждалому лікарі оперативно надали медичну допомогу.

Наслідки атаки Росії по Київщині / Фото ДСНС

У Київській ОВА повідомили, що травмованим чоловіком виявився водій бензовоза, якого госпіталізували із закритим переломом гомілковостопного суглоба.

Прошу всіх жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях,

– наголосив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Коли ще Росія атакувала Київщину?

У Києві та області ввечері 29 травня пролунали вибухи. До цього у столиці та регіоні оголошували тривогу через крилаті ракети та балістику. О 19:56 монітори написали про вибухи в Обухівському районі Київщини.

У ніч на п'ятницю, 28 травня, росіяни продовжили атакувати українську інфраструктуру. Цього разу ворожий обстріл частково зруйнував біопаливну електростанцію в Київській області.

Біоенергетичну ТЕС побудували у 2016 році. За словами бізнесмена, у неї інвестували 40 мільйонів доларів, об'єкт забезпечував понад 400 робочих місць і мав партнерство з ЄБРР. Удар противника пошкодив обладнання, однак засновник заявив про наміри відбудувати частково зруйновану станцію.