Пошкоджені будинки, є постраждалі та пожежі: у Київській ОВА розповіли про наслідки атаки

Цієї ночі ворог атакував Київщину ракетами та БПЛА. Повітряна тривога тривала понад 12 годин, впродовж якої регіоні працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, але є руйнування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка.

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Які наслідки атаки на Київщину

Станом на 9:00 внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовані пошкодження 6 приватних будинків у 2 районах. Крім того, пошкоджено 4 вантажівки та 2 легкові авто, а також гаражі,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Київської ОВА, у щонайменше 2 районах сталося загоряння трав'яної та лісової підстилки. Також виникла пожежа у приміщенні недіючої АЗС. На щастя, рятувальники оперативно ліквідували усі загоряння.

Як повідомлялося раніше, внаслідок падіння збитих цілей під час ракетної атаки постраждало 4 людини. Кравченко повідомив, що усі потерпілі – водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів.

Так, стан одного постраждалого лікарі оцінюють як важкий. Ще двоє водіїв отримали поранення середньої тяжкості, а четвертий водій – легкі. Зазначалося, що всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.