Київська область була під атакою "Шахедів": є пошкодження будинків і загоряння

Росіяни атакували Київську область "Шахедами" в ніч на 10 березня. Внаслідок цього у регіоні є пошкодження цивільних будинків, а також загоряння у кількох районах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Київської ОВА Миколу Калашника та поліцію Київщини.

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Які наслідки ворожої атаки по Київській області

Микола Калашник розповів, що під час нічної атаки у Київській області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. За попередніми даними, постраждалих серед населення немає.

Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Наслідки атаки фіксуються у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах,

– написав посадовець.

Він також додав, що в Обухівському районі Київської області внаслідок атаки було пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загоряння трав'яного настилу, яке вже ліквідували.



Наслідки ворожої атаки по Київській області 10 березня / Фото поліції Київщини

"У Бучанському районі пошкоджено дах приватного будинку. У Фастівському районі ліквідовано загоряння трав'яного настилу", – зазначив Калашник.



У Київській області було загоряння після атаки / Фото поліції Київщини

Він також підкреслив, що оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

У поліції Київщини, своєю чергою, додали, що на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області.