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24 Канал Новини України Київська область була під атакою "Шахедів": є пошкодження будинків та загоряння
10 березня, 08:54
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Київська область була під атакою "Шахедів": є пошкодження будинків і загоряння

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Внаслідок атаки "Шахедами" на Київську область пошкоджено цивільні будинки, виникли загоряння, але постраждалих немає.
  • Наслідки фіксуються в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах, де працюють групи реагування поліції та вибухотехніки.

Росіяни атакували Київську область "Шахедами" в ніч на 10 березня. Внаслідок цього у регіоні є пошкодження цивільних будинків, а також загоряння у кількох районах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Київської ОВА Миколу Калашника та поліцію Київщини.

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Які наслідки ворожої атаки по Київській області

Микола Калашник розповів, що під час нічної атаки у Київській області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. За попередніми даними, постраждалих серед населення немає. 

Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Наслідки атаки фіксуються у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах,
– написав посадовець.

Він також додав, що в Обухівському районі Київської області внаслідок атаки було пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загоряння трав'яного настилу, яке вже ліквідували.


Наслідки ворожої атаки по Київській області 10 березня / Фото поліції Київщини

"У Бучанському районі пошкоджено дах приватного будинку. У Фастівському районі ліквідовано загоряння трав'яного настилу", – зазначив Калашник. 


У Київській області було загоряння після атаки / Фото поліції Київщини

Він також підкреслив, що оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

У поліції Київщини, своєю чергою, додали, що на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області.