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24 Канал Новини України Ворог вночі атакував Київщину: є постраждала, а також руйнування
25 лютого, 06:22
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Ворог вночі атакував Київщину: є постраждала, а також руйнування

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Російські війська атакували Київщину вночі 25 лютого.
  • Внаслідок цього постраждала 44-річна жінка в Обухівському районі, яку госпіталізували.
  • Частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення в Обухівському районі, а також пошкоджено будинки у Фастівському районі.

Російські війська вночі 25 лютого вкотре атакували Київську область. Внаслідок ворожих дій в одному з районів є потерпіла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Миколи Калашника.

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Наслідки атаки на Київщину

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі травмовано жінку 44 років. Вказується, що в постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізували до місцевої лікарні. 

Також частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.

У Фастівському районі також зафіксовано пошкодження приватних будинків. 

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник повідомив, що детальну інформацію нададуть згодом.