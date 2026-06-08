Росіяни вдарили по житлових будинках Конотопа: одна людина під завалами, 3 – у реанімації

Вранці росіяни атакували Конотоп кількома дронами. Під ударом опинився житловий сектор.

Внаслідок ворожого обстрілу половина міста залишилася без електроенергії. Про наслідки атаки повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Дивіться також У Запоріжжі збили "Шахед" прямо під час весільної фотосесії: момент потрапив на відео

Що відомо про російський удар по Конотопу?

За словами міського голови, після 5-ої ранку у місті пролунала серія вибухів. Чиновник писав про те, що ворог б'є просто по людських домівках.

Пізніше стало відомо про пошкодження багатоповерхівки. Звідти витягли троє трамованих людей. Їх усіх забрали до реанімації.

Щонайменше одна людина ще залишається під завалами. Для її порятунку рятувальники задіяли спецобладнання. Пошукова операція триває.

Момент прильоту "Шахеда" по Конотопу: дивіться відео

До слова, за останню добу десять людей постраждали через ворожі атаки на Сумщині.

За даними поліції, у Ворожбянській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників поранені чоловіки віком 52 та 70 років. Також через влучання безпілотника в автомобіль постраждали 48-річна жінка та чоловіки віком 54 і 24 роки.

У Глухівській громаді внаслідок ударів російських БпЛА травмовано чоловіків віком 55, 46 та 18 років, а також 50-річну жінку.

До медичного закладу звернувся 67-річний житель Великописарівської громади, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 6 червня.