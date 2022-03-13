Атака на консульство США в Іраку: в іранських телеграм-каналах публікують дописи з підтримкою Z
Джерело:телеграм Андрія Цаплієнка
В іракському місті Ербіль пролунали вибухи. Ракети з території Ірану спрямували по американському консульству. Одразу після цього в іранських телеграм-каналах з'явились дописи із підтримкою Z та V.
За інформацією курдських ЗМІ, по Ербілі випустили 14 ракет. Попередньо, потерпілих серед американських військових та дипломатів немає.
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Іранці почали писати пости на підтримку Z і V
Майже одразу після атаки в місцевих іранських телеграм-каналах стали з'являтись дописи на підтримку Z і V. Саме Z є символом російського вторгнення на українську територію.
Як зазначив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, канал Sabereen News, який оприлюднив допис, є антиамериканським дезінформаційним ресурсом. Розрахований він, передусім, на іракську аудиторію.
Ще одне повідомлення на тому самому каналі цитує NEXTA.
Усім нашим друзям, які слідкують за нами або приєднуються до нас з Росії, Чечні, Білорусі і Кита.. Ми раді привітати вас з Іраку. V і Z, ви не одні,
– мовиться у повідомленні.