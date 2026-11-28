Лівія планує вимагати від України компенсацію після спецоперації у порту Бенгазі. Йдеться про виплати родинам 2 загиблих лівійських військових і покриття збитків інфраструктурі.

Про намір вимагати виплат заявив російським ЗМІ міністр закордонних справ Лівії. Претензії Тріполі пов'язані з наслідками недавньої операції сил оборони проти російських кораблів у Середземному морі.

Що відомо про удар по порту Бенгазі

Лівійська сторона заявляє, що внаслідок вибухів загинули двоє військовослужбовців країни.

Крім грошової допомоги їхнім родинам, влада наполягає на відшкодуванні збитків, завданих портовій інфраструктурі в Бенгазі.

Раніше у Президентській раді Лівії висловлювали гостре обурення через використання їхньої акваторії для ведення бойових дій та наголошували на загрозі суверенітету держави.

Нагадаємо, що у ніч на 22 листопада українські морські дрони уразили російські кораблі у порту Бенгазі, внаслідок чого затонув корвет Чорноморського флоту Росії "Меркурій", гелікоптер Ка-27 та зазнало пошкоджень судно MV Angara.

Згодом очільник українського МЗС у розмові з лівійським колегою наголосив, що Київ не планує поширювати війну на треті країни, а всі удари завдавалися виключно по законних військових об'єктах агресора.