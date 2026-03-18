Російська ППО в дії: у Краснодарі – пошкоджена багатоповерхівка, спалахнула пожежа

У Прикубанському внутрішньоміському окрузі Краснодара після влучання безпілотника у багатоповерхівку виникла пожежа, через яку загинув місцевий житель.

Про це повідомляють мер Краснодара Євген Наумов, губернатор Веніамін Кондратьєв та російські ЗМІ. У мережі публікують кадри пошкоджень та руйнувань.

Які наслідки атаки на Краснодар?

За даними росЗМІ, БпЛА влучили у щонайменше 3 будинки – в одному сталася пожежа, яку ліквідували. Ще один безпілотник нібито упав після удару об будинок без загоряння, а в третьому "фрагменти виявили на балконі".

У Краснодарському краї та Краснодарі зберігається небезпека атаки БПЛА. Усі соціальні установи міста працюють за графіком та готові приймати дітей. Алгоритми дій при можливій атаці БПЛА доведені до співробітників та керівників,

– пише Наумов.

Росіяни звинувачують українську сторону в атаці на цивільну інфраструктуру. Утім, над містом працювала протиповітряна оборона, і, за попередньою інформацією, влучання сталися внаслідок радіоелектронної боротьби.

"Краснодар. Цієї ночі російське ППО збивало дрони багатоповерхівками", – прокоментував ситуацію керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Станом на ранок 18 березня відомо, що загинула щонайменше 1 особа, інформації про постраждалих не вказують.

